Calciomercato – Il Cagliari vuole tenere Nainggolan: scambio con Cragno. Possibile l’inserimento di un’altro giocatore (Di giovedì 6 agosto 2020) Cagliari vuole tenere Nainggolan e propone Cragno all’Inter C’è la volontà da parte del Cagliari di tenere in rossoblu anche per il futuro Radja Nainggolan. I sardi stanno trattando con l’Inter e per convincere il club nerazzurro potrebbero inserire nella trattativa Alessio Cragno, seguito in passato come Possibile vice-Handanovic. “Potrebbe essere necessario il sacrificio di Alessio Cragno per riuscire a mettere le mani su Radja Nainggolan, che diventerebbe un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo spiraglio della trattativa si è aperto sulla base dei venticinque milioni, la valutazione del ... Leggi su intermagazine

