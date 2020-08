Bergamo, infermiere ruba il bancomat a un malato di Covid e prosciuga il conto (Di giovedì 6 agosto 2020) Una notizia sconcertante quella che arriva dalla provincia di Bergamo: un infermiere, insieme alla fidanzata di 21 anni, avrebbe sottratto ad un anziano ricoverato per Covid il suo bancomat, prosciugandogli il conto in poche settimane. Bergamo, sottrae il bancomat all’anziano ricoverato per Covid Una vicenda particolarmente triste quella che arriva da Bergamo, la città italiana su tutte più toccata dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. In quelle drammatiche settimane di lockdown, mentre la comunità cittadina faticava a rialzarsi scorgendo i militari portare via le salme, qualcuno non ha avuto alcuno scrupolo cercando di trarre dalla tragedia un facile ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - iodalmare70 : RT @Corriere: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - Enzolott : RT @Corriere: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - medicojunghiano : Bergamo, infermiere ruba il bancomat a un anziano malato di Covid: prosciugato il conto corrente - AFacciamorete : RT @Corriere: Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro -