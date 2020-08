Allerta ghiacciaio, scatta l’evacuazione in Val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) Disposta l’evacuazione da parte del sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, per una trentina di abitazioni che si trovano nella parte basse della Val Ferret L’Allerta è scattata a causa di un pericolo crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha così disposto l’evacuazione … L'articolo Allerta ghiacciaio, scatta l’evacuazione in Val Ferret proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Valle d'Aosta, allerta ghiacciaio: scatta evacuazione in Val Ferret #Planpincieux - mauneobux : #News #Ambiente Allerta ghiacciaio, monitorata massa da 500 mila metri cubi - ticinonews : Italia: allerta ghiacciaio, scatta l’evacuazione in Val Ferret - AaronHLandau : RT @CdT_Online: Allerta ghiacciaio sul Monte Bianco: scatta l’evacuazione in Val Ferret - msn_italia : Allerta ghiacciaio, scatta evacuazione in Val Ferret -