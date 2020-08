Addio al nubilato finito in tragedia: futura sposa muore dopo aver bevuto gin fatto in casa (Di giovedì 6 agosto 2020) Festeggia le nozze con amici bevendo gin fatto in casa: donna muore nel sonno Sarah Howson, 34 anni, è morta nella notte dell’Addio al nubilato a Westfield Country Park di Fitling, in Gran Bretagna. Prossima alle nozze, nel weekend la giovane aveva organizzato una serata spensierata con gli amici. Il gruppo aveva bevuto vino e un gin fatto in casa dalla futura sposa. Alle 3 di notte gli amici di Sarah l’hanno aiutata a mettersi a letto perché non si sentiva bene. “Riusciva a parlare e poteva camminare – si legge in un rapporto della polizia – Gli amici le hanno messo il pigiama e l’hanno messa a letto. Sembrava molto ubriaca”. Al mattino Sarah non si è ... Leggi su tpi

