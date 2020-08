A Roma arriva Waidy, app che rende smart i ‘nasoni’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – La sindaca di Roma Virginia Raggi e l’amministratore delegato di Acea Giuseppe Gola, nel corso dell’evento “Roma e l’acqua, una grande storia d’amore”, hanno presentato “Waidy, l’app amica dell’acqua e dell’ambiente”. Il progetto è nato nel luglio del 2019 dall’idea di alcuni dipendenti del Gruppo Acea nell’ambito di un programma di imprenditorialità interno sui temi dell’innovazione. Alla serata, che si è svolta alla Fontana del Gianicolo, erano presenti anche il direttore Operativo di Acea, Giovanni Papaleo, il soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, e in rappresentanza della Federazione Italiana Nuoto, Stefano Battistelli, prima medaglia olimpica ... Leggi su calcioweb.eu

