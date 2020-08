Virgin Atlantic in bancarotta per colpa del coronavirus (Di mercoledì 5 agosto 2020) La compagnia aerea Virgin Atlantic, proprietà del miliardario Richard Branson, ha presentato istanza di bancarotta. Il coronavirus continua a fare danni anche in campo economico. Virgin Atlantic, compagnia aerea che fa parte del gruppo del miliardario Richard Branson, ha ufficialmente presentato istanza di bancarotta al Tribunale di New York. La richiesta è stata fatta per tutelare l’azienda dai creditori e permettere ai dirigenti di portare a termine il piano di ristrutturazione della società. Già negli scorsi mesi Virgin Atlantic aveva mostrato i segni di una grave crisi: la compagnia ha infatti chiuso la propria base all’aeroporto di Gatwick a Londra. Inoltre la società ha licenziato ben ... Leggi su bloglive

