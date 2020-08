Trattamenti alla cheratina: come funzionano, i pro e i contro. Curiose? (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Trattamenti alla cheratina sono in grado di riparare il capello, rendendolo morbido e luminoso! Sopratutto in questa caldissima stagione, tra il sale del mare e i raggi del sole, la nostra chioma può diventare molto secca e crespa. Grazie alla cheratina, tornerà liscia e nutrita in un batter d’occhio. Si tratta di una proteina che viene sviluppata dal nostro organismo ed è presente nei capelli, nelle unghie e nella pelle. Ne garantisce il loro benessere, la loro elasticità e tonicità! Questo particolare trattamento, è in grado di mantenere la capigliatura liscia, voluminosa e robusta fino a 3 mesi. Anche se ricco di proprietà benefiche, ha i suoi pro e i suoi contro. Scopriamoli insieme e vediamo di capire bene a quale ... Leggi su pianetadonne.blog

regynadeserto : RT @BoscoCeduo: Nuovo cocktail by M5S: “Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale concernenti i re… - questoequello : RT @BoscoCeduo: Nuovo cocktail by M5S: “Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale concernenti i re… - ancath71 : RT @BoscoCeduo: Nuovo cocktail by M5S: “Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale concernenti i re… - carpiko : RT @BoscoCeduo: Nuovo cocktail by M5S: “Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale concernenti i re… - Massimi60615530 : RT @BoscoCeduo: Nuovo cocktail by M5S: “Introduzione degli articoli 415-bis, 613-quater e 613-quinquies del codice penale concernenti i re… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattamenti alla Trattamenti alla keratina, i pro e contro Proiezioni di Borsa A Roma test congiunti per Epatite C e Covid

Roma, 5 ago. (askanews) - È partita oggi, mercoledì 5 agosto, a Roma, un'importante campagna di prevenzione: presso un ambulatorio mobile, collocato a Piazza del Popolo, attraverso 2 test capillari,è ...

SIMIT, AISF e Istituzioni contro l’epatite C e Covid – Test congiunti a Roma in Piazza del Popolo

Parte dalla Capitale ilSIMIT, AISF e Istituzioni contro l’epatite C e Covid – Test congiunti a Roma in Piazza del Popolo e SIMIT,con il patrocinio dell’Associazione Pazienti EpaC Onlus, per scovare il ...

Roma, 5 ago. (askanews) - È partita oggi, mercoledì 5 agosto, a Roma, un'importante campagna di prevenzione: presso un ambulatorio mobile, collocato a Piazza del Popolo, attraverso 2 test capillari,è ...Parte dalla Capitale ilSIMIT, AISF e Istituzioni contro l’epatite C e Covid – Test congiunti a Roma in Piazza del Popolo e SIMIT,con il patrocinio dell’Associazione Pazienti EpaC Onlus, per scovare il ...