Tendopoli di Vizzini, anche Agosta, Fdl, dice no: 'Nessuna valutazione di rischi' (Di mercoledì 5 agosto 2020) 'È inaccettabile il modo in cui il governo nazionale sta gestendo l'emergenza migranti, soprattutto se consideriamo questo particolare momento di emergenza sanitaria. Il nostro territorio in questi ... Leggi su cataniatoday

maximchd : RT @ilgiornale: La stuttura di Vizzini sarà utilizzata per la quarantena dei migranti in Sicilia. Ira del centrodestra. Salvini: 'Tutto que… - SicraPress : La Lega dice no alla tendopoli di Vizzini con un flashmob: 'Basta col business dell'immigrazione'… - Nicola_Leone_BI : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo ha ordinato di allestire una tendopoli per ospitare centinaia di migranti in quarantena, in una ex area milit… - hele_fr : RT @ilgiornale: La stuttura di Vizzini sarà utilizzata per la quarantena dei migranti in Sicilia. Ira del centrodestra. Salvini: 'Tutto que… - ilSicilia : #Politica #OraSicilia Tendopoli di Vizzini, Ora Sicilia: “Scelta miope del Governo nazionale” -