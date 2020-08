“Sei troppo grassa, ti mollo!”. E lei decide di cambiare. L’incredibile vicenda di questa 26enne: ecco com’è diventata (ed è una miss). Wow! (Di mercoledì 5 agosto 2020) La motivazione e la costanza insieme, possono cambiare una vita. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di una ragazza che si chiama Jen Atkin ed è stata incoronata miss Great Britain 2020. Una gioia immensa per la ventisettenne, che è diventata la 75 esima reginetta del suo Paese. Una gioia raddoppiata se si pensa che, solo qualche anno fa, Jen era stata lasciata dal suo allora fidanzato per via dei chili di troppo. Per la bella Jen una grande sofferenza, che ha deciso così di prendere in mano la sua vita e rivoluzionare il suo aspetto. Una trasformazione davvero incredibile: da 108 kg a 56. Una trasformazione incredibile, quella di Jen Atkin, la nuova miss Gran Bretagna 2020. Con perseveranza e determinazione, la 26 enne ha perso più di 50 kg, ottenendo un ... Leggi su caffeinamagazine

