Sabrina Salerno turbata: l’accaduto la riporta ad un anno fa (Di mercoledì 5 agosto 2020) La bella ad amata Sabrina Salerno condivide il proprio turbamento e stato d’animo con tutti i suoi fan e follower su Instagram: inevitabile ripensare all’anno scorso Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @SabrinaSalernofficial)Continua a lasciare senza a fiato e a sorprendere tutti i suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la bella e strepitosa cantate Sabrina Salerno, una vera e propria regina dei social network che in questa occasione condivide una riflessione in merito alla tragedia verificati a Beirut, in Libano. Se di recente la bella cantante si era mostrata splendida in costume, schierandosi a difesa di un luogo a cui tiene molto e in cui si trovava in quel momento, ecco che in questo caso ... Leggi su chenews

ilsanto83 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - meryanne61 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - d_yokr : Simona Tagli e Sabrina Salerno 2 - yppi2011 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - caotica1989 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno «Dicce la verità, hai mentito sull'età», Sabrina Salerno ustionata al sole: davanzale esplosivo in faccia ai fan UrbanPost Sabrina Ghio festeggia i suoi 35 anni in barca a Mykonos

Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne È cambiata la vita di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, dopo il no ricevuto a Uomini e Donne da Nicolò Ranio ...

Emily Ratajkowski: questa volta è il décolleté a stregare i followers

Emily Ratajkowski ha compiuto 29 annni in quarantena | GUARDA Sabrina Salerno, costume da urlo che fa impazzire i fan | SCOPRI Il seno prosperoso che a fatica riesce a stare dentro al vestito è ...

Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne È cambiata la vita di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, dopo il no ricevuto a Uomini e Donne da Nicolò Ranio ...Emily Ratajkowski ha compiuto 29 annni in quarantena | GUARDA Sabrina Salerno, costume da urlo che fa impazzire i fan | SCOPRI Il seno prosperoso che a fatica riesce a stare dentro al vestito è ...