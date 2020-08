Risultati Europa League LIVE, gli ottavi: in campo l’Inter, tris e qualificazione per Copenhagen e Shakhtar (Di mercoledì 5 agosto 2020) Risultati Europa League – Torna in campo l’Europa League. Si giocano le gare degli ottavi di finale. Di alcune si era disputata l’andata, mentre per le italiane sarà gara secca. tris di Copenhagen e Shakhtar che hanno staccato il pass per i quarti di finale. L’Inter se la vedrà con il Getafe, la Roma contro il Siviglia. Compito agevole per il Manchester United, dopo la vittoria per 5-0 in Austria contro il Lask Linz. Partono da situazione di vantaggio anche Bayer Leverkusen e Basilea. Di seguito i Risultati. I Risultati MERCOLEDI’ 5 AGOSTO ore 18.55 Copenhagen-BASAKSEHIR 3-0 Shakhtar-WOLSFSBURG 3-0 ore ... Leggi su calcioweb.eu

PaoloBMb70 : RT @SkySport: Europa League, i risultati degli ottavi di finale: avanti Copenaghen e Shakhtar Donetsk - Fantacalcio : Europa League, i risultati della serata - sportli26181512 : Europa League, i risultati degli ottavi di finale: avanti Copenaghen e Shakhtar Donetsk: A Copenaghen protagonista… - Pall_Gonfiato : #EuropaLeague: ecco cosa è successo nelle due gare delle 19 - corrado_soldato : Infatti i risultati si vedono. In Medio Oriente contiamo come il Ducato di Modena nell'Europa della Restaurazione… -