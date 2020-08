PS5 farà girare tutti i giochi PS4 attraverso la retrocompatibilità? (Di mercoledì 5 agosto 2020) PS5 sarà in grado di far girare tutti i giochi PS4 attraverso la retrocompatibilità e senza una certificazione ufficiale?Al momento non possiamo rispondere in via ufficiale a questa domanda, ma un modder ha suggerito che la next-gen di Sony potrà leggere tutti i titoli di attuale generazione grazie alla feature.Il modder in questione è Lance McDonald, conosciuto per le sue scoperte in Bloodborne ma che, a quanto pare, non avrebbe legami con Sony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

