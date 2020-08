Piccole imprese, aiuti per ripartire insieme (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il sostegno alle realtà ancora strette nella morsa della crisi causa Covid. Gomes (Alex Servizi): «L’auspicio è avere un riscontro positivo come quello con le famiglie». Leggi su ecodibergamo

Il sostegno alle realtà ancora strette nella morsa della crisi causa Covid. Gomes (Alex Servizi): «L’auspicio è avere un riscontro positivo come quello con le famiglie». Ha preso avvio ormai da alcune ...Manutenzioni di sentieri, parchi e tinteggiature per 130 mila euro affidati a imprese che useranno personale locale in difficoltà economica. Un aiuto alle imprese e ai cittadini in difficoltà dopo il ...