Paola Frizziero, la storica ex di Uomini e Donne è incinta: lo scatto col pancione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Passano gli anni ma nessun buon fedelissimo di Uomini e Donne è capace di dimenticare una delle corteggiatrici e poi troniste che hanno indelebilmente scritto la storia del dating show più celebre di Mediaset. Andando a ritroso con gli anni bisogna ripescare i ricordi del 2005, il trono di Salvatore Angelucci – uno dei più seguiti e amati di sempre – grazie e non solo a lei, Paola Frizziero. A distanza di anni Paola Frizziero ha coronato il suo primo sogno vestendo l’abito da sposa per percorrere la navata verso il suo Francesco. Ma ora, di sogno avverato, ce n’è un secondo. Paola Frizziero: dal trono di Salvatore Angelucci al matrimonio con Francesco Carismatica, venale, divertente, ... Leggi su thesocialpost

Fiocco azzurro a Uomini e Donne, l’ex tronista napoletana sta per diventare mamma

E’ stata tra le troniste più amate e discusse della storia di Uomini e Donne, oggi Paola Frizziero è lontana dal mondo dello spettacolo e dei social, e si è ritirata a vita privata.

