"Pagate in nero, io lo faccio". Paragone lo ha detto veramente, la confessione da ovazione. E i ristoratori ringraziano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gianluigi Paragone fuori dal coro? Forse. L'ex grillino, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia, ha lanciato un consiglio inaspettato: "Voglio essere scorretto fino in fondo - mette le mani avanti -, se andate a mangiare in un ristorante e vi trovate davanti pochi tavoli, Pagate in contanti e non fatevi rilasciare nulla perché quella si chiama evasione da sopravvivenza". Per Paragone il mondo bancario sarà salvato mentre le famiglie non arriveranno a fine mese: "Ora mi vengono a raccontare la favoletta della tracciabilità del contante - prosegue in una chiara frecciatina al Movimento 5 Stelle -, come se quello fosse il vero bubbone dell'evasione". Secondo il fu pentastellato esiste "un nero di sopravvivenza, io non mi faccio rilasciare la ricevuta, pago in ... Leggi su liberoquotidiano

L'ex grillino, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia, ha lanciato un consiglio inaspettato: "Voglio essere scorretto fino in fondo - mette le mani avanti -, se andate a mangiare in un ristorante ...

