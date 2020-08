Nitrato d’ammonio: cos’è e perché è così diffuso nel mondo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il famigerato Nitrato di ammonio, formula chimica NH4NO3, sarebbe il responsabile della strage di Beirut. Che si tratti di un attentato o di una sfortunata catena di eventi, nelle ultime ore si è diffuso il nome di questa sostanza sconosciuta ai più ma molto più comune di quello che si crede. Cos’è Il composto chimico … Nitrato d’ammonio: cos’è e perché è così diffuso nel mondo InsideOver. Leggi su it.insideover

disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Beirut, che cos’è il nitrato d’ammonio che ha causato l’esplosione? Dal fertilizzante agli ordigni prodotti dai gru… - cristia97265138 : RT @queequeg1901: Due tonnellate di nitrato di ammonio vengono stoccati da due anni affianco un deposito di fuochi d'artificio. E voi ci cr… - Marco67Milano : @disinformatico Si ma il nitrato d’ammonio è un fertilizzante e@diventa esplosivo se miscelato con altri prodotti c… -

