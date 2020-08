Nitrato d’ammonio: cos’è e come viene utilizzato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Delle fortissime esplosioni hanno distrutto parte della città di Beirut, compresi tre ospedali. Il conteggio delle vittime al momento è di 78 persone, con 4.000 feriti. La causa del disastro, secondo diverse fonti, sarebbe stato il Nitrato d’ammonio, 2.750 tonnellate più o meno, immagazzinate in un capannone senza le adeguate misure di sicurezza, come ha fatto sapere il ministro della Salute libanese. Ma cos’è esattamente il Nitrato d’ammonio? È un composto chimico utilizzato in diversi ambiti. La formula del composto è NH4NO3: è usato anche in agricoltura, nel 90% dei casi, e costituisce la base di molti fertilizzanti. Non solo: lo si trova, ad esempio, nel ghiaccio freddo ed è utilizzato anche per creare ordigni esplosivi vista ... Leggi su italiasera

