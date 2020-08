Ninja torna a sorpresa su Twitch con una live di Fortnite e fa il botto di spettatori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tyler 'Ninja' Blevins è stato, in passato, un popolarissimo streamer di Fortnite, grazie alle sue live su Twitch che, quotidianamente, lo catapultavano in cima alla lista dei più seguiti sulla piattaforma.La sua fama si è prontamente estesa anche al di fuori del titolo Epic Games, grazie ad apparizioni in programmi televisivi, linee di prodotti (specialmente articoli scolastici e gaming) che recano il suo marchio e perfino il ruolo di ospite d'onore ad un importante evento di Capodanno a Times Square.Insomma, Ninja è sinonimo di successo inarrestabile, per questo motivo la piattaforma Mixer di Microsoft, desiderosa di imporsi come rivale di Twitch nel mondo dello streaming, decise di "appropriarsi" del talento dai capelli blu, staccando un assegno ... Leggi su eurogamer

Addio Ninja, dopo il contratto milionario con Mixer torna su Twitch

