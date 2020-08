Lecce, ufficiale: addio con Meluso, già deciso il sostituto (Di mercoledì 5 agosto 2020) La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Mauro Meluso non è più il ds del Lecce. L’annuncio è arrivato direttamente dal club con un comunicato. “L’Unione Sportiva Lecce comunica l’interruzione del rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Sig. Mauro Meluso. Il Direttore Meluso ha significativamente contribuito al raggiungimento della doppia promozione del Club dalla Lega Pro alla Serie A. L’Unione Sportiva Lecce ringrazia il Direttore per il proficuo lavoro svolto nelle ultime quattro stagioni sportive durante le quali si è fatto apprezzare per il lodevole e proficuo impegno, l’intenso spirito di abnegazione e la condivisione dei ... Leggi su calcioweb.eu

