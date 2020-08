La riflessione di Ermal Meta sull’esplosione a Beirut e la figuraccia del sottosegretario Manlio Di Stefano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ermal Meta sull'esplosione a Beirut scrive: "Questo è omicidio". L'artista è sempre attento alle notizie di cronaca e questa mattina lascia sui social un pensiero per le vittime dell'esplosione di Beirut. "Che orrore", è il commento di Ermal Meta che condivide su Twitter un'immagine delle macerie della zona del porto di Beirut (Libano), gravemente colpita da una serie di esplosioni nelle scorse ore. L'artista aggiunge una riflessione sull'esplosivo rimasto incustodito pert anni: "2400 kg di sostanze esplosive incustodite per anni". Poi commenta: "Questo è omicidio". Anche il sottosegretario degli esteri del Movimento 5 Stelle, Manlio Di Stefano, esprime cordoglio ... Leggi su optimagazine

Claudia80766747 : @MetaErmal Mi ricorda di quando parlò che gli piacevano le immersioni... Buona riflessione subacquea Ermal. Cavolo… - ROXSY24418762 : @Ermal_ne_shpirt Buongiorno Dany, le sue canzoni sono ricche di spunti di riflessione, come questo è nelle sue canzoni che troviamo la forza - Ermal_ne_shpirt : @ROXSY24418762 È vero è bellissimo ?? Dobbiamo crederci e solo credendoci sul serio abbattiamo tutte le 'barriere'… -

Ultime Notizie dalla rete : riflessione Ermal

OptiMagazine

Ermal Meta sull’esplosione a Beirut scrive: “Questo è omicidio”. L’artista è sempre attento alle notizie di cronaca e questa mattina lascia sui social un pensiero per le vittime dell’esplosione di Bei ...C’è anche Bugo tra gli artisti in scaletta di Battiti Live 2020. Un ritorno sul palco dopo la clamorosa lite al Festival di Sanremo con Morgan, con la celebre fuga in diretta dopo… “Mi piace scoprire, ...