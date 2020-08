Inter, Marotta chiude il caso Conte: “Dinamiche che fanno parte del gioco” (Di mercoledì 5 agosto 2020) In casa Inter non smettono di far discutere le parole di Antonio Conte nel post gara contro l'Atalanta. Il tecnico non ha esitato a criticare la posizione eccessivamente blanda del club in alcuni momenti della stagione, mostrando tutta la sua delusione. A distanza di tempo la tensione sembra essere leggermente calata.caption id="attachment 652193" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captioncaso CHIUSOL'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha espresso il suo punto di vista su questa vicenda ai microfoni di Sky Sport: "Devo dire che sabato si è concluso un capitolo importante, un campionato anomalo per le difficoltà registrate. Oggi se ne riapre un altro importante con l'Europa League, una competizione che affrontiamo con lo stesso spirito. Onorare la maglia e ottenere il ... Leggi su itasportpress

