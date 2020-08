Inter, Conte: “stiamo diventando una squadra tosta. Adesso sono sereno? E’ solo questione di lavorare…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Successo dell’Inter in Europa League contro il Getafe, la squadra di Antonio Conte ha staccato il pass per i quarti di finale. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport. “Sapevamo della difficoltà del match. Loro son partiti forte, noi abbiamo sbagliato subito un’uscita con De Vrij. Son partiti più forte, poi abbiamo preso la partita in mano, con occasioni per segnare e l’abbiamo fatto. Ripeto: ce l’aspettavamo così, sporca. E ci siamo sporcati. Cosa molto positiva, i ragazzi stanno crescendo anche sotto questo punto di vista mentale, uno step che durante l’anno ci è un po’ mancato. Anche il fatto di non voler prendere gol andare avanti in Europa per noi vuol dire anche fare esperienza. sono Contento ... Leggi su calcioweb.eu

