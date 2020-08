Il focolaio con 97 positivi nell’azienda agricola Francescon di Rodigo nel mantovano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il bollettino di Regione Lombardia ieri riportava 55 nuovi positivi, ma soltanto in serata l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fatto sapere che un focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 con 97 casi positivi è stato individuato in un’azienda agricola del mantovano. Tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Come scrive la Gazzetta di Mantova si tratta dell’azienda Francescon di Rodigo. Il focolaio con 97 positivi nell’azienda agricola Francescon di Rodigo nel mantovano Il focolaio è stato individuato grazie al sistema di tracciamento regionale, dopo la segnalazione di un caso da parte di ... Leggi su nextquotidiano

