Giovani escursionisti in difficoltà salvati dall'elicottero (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pomarance, Pisa,, 5 agosto 2020 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco , con l'elicottero "Drago" , per trarre in salvo due Giovani escursionisti in difficoltà nella Riserva ... Leggi su lanazione

carlo112244 : RT @emergenzavvf: Caduti in un dirupo nei boschi di Paupisi (BN), due giovani escursionisti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Feriti in una zon… - Notiziedi_it : Precipitano in un dirupo, salvati 3 giovani escursionisti sul Taburno - AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: Caduti in un dirupo nei boschi di Paupisi (BN), due giovani escursionisti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Feriti in una zon… - Ossmeteobargone : RT @emergenzavvf: Caduti in un dirupo nei boschi di Paupisi (BN), due giovani escursionisti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Feriti in una zon… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Caduti in un dirupo nei boschi di Paupisi (BN), due giovani escursionisti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Feriti in una zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani escursionisti Giovani escursionisti in difficoltà salvati dall'elicottero LA NAZIONE Giovani escursionisti in difficoltà salvati dall'elicottero

Pomarance (Pisa), 5 agosto 2020 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con l'elicottero "Drago", per trarre in salvo due giovani escursionisti in difficoltà nella Riserva Monterufoli ...

Aperta nuova posada per pellegrini del Cammino Santa Barbara

Si arricchisce di nuove strutture ricettive il Cammino minerario di Santa Barbara, 500 chilometri di percorso con 30 tappe nel Sulcis Iglesiente Guspinese, meta dei pellegrini escursionisti. E' stata ...

Pomarance (Pisa), 5 agosto 2020 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con l'elicottero "Drago", per trarre in salvo due giovani escursionisti in difficoltà nella Riserva Monterufoli ...Si arricchisce di nuove strutture ricettive il Cammino minerario di Santa Barbara, 500 chilometri di percorso con 30 tappe nel Sulcis Iglesiente Guspinese, meta dei pellegrini escursionisti. E' stata ...