Giornalisti: è morto Sergio Zavoli. Se ne va un pezzo di storia della Rai (Di mercoledì 5 agosto 2020) Debuttò nel giornalismo a soli vent'anni, nel 1943, scrivendo sul periodico dei Gruppi universitari fascisti riminesi Testa di Ponte. Nel 1947 fu assunto alla Rai e diventò giornalista professionista. Memorabili i suoi programmi dl Processo alla tappa a Notte della Repubblica. Fu presidente Rai e senatore del Pd Leggi su firenzepost

