Fnatic non parteciperà a Valorant fino ad almeno il 2021 (Di mercoledì 5 agosto 2020) La nota organizzazione di esports Fnatic ha annunciato che non parteciperà a competizioni di Valorant fino almeno al 2021. Sebbene Valorant stia crescendo molto in popolarità sia tra i professionisti che tra i giocatori amatoriali grazie alle Ignition Series, ancora molti team nordamericani e europei hanno deciso che non è il momento di creare una squadra apposita per il gioco. Il Senior Team Director di Fnatic Colin “Cojo” Johnson ha spiegato le ragioni del gruppo per aver preso questa scelta durante un’intervista a GGRecon. Ecco le sue parole ufficiali: I’ve personally probably spoken to 60, 70 players within Europe. We’ve definitely done our due diligence. To some people that might seem like we’re kind of ... Leggi su esports247

