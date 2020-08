Eredi legittimari (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il testo dell'art. 536 c.c.La successione necessariaChi sono i legittimari?Figli legittimari e rappresentazioneIl testo dell'art. 536 c.c.Torna su L'art. 536 c.c. apre la sezione relativa ai diritti riservati ai legittimari, ossia coloro in favore dei quali opera la successione necessaria; la norma in commento si occupa di individuare nello specifico i soggetti cui la legge attribuisce la c.d quota di legittima. Il testo della disposizione a seguito dei vari interventi legislativi avutisi nell'ambito del diritto di famiglia oggi così recita: "1. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di Eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. 2. Ai figli sono equiparati gli adottivi. 3. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono ... Leggi su studiocataldi

Quello disciplinato dagli articoli 536 c.c. e ss. è un istituto che non costituisce un ulteriore titolo di chiamata all'eredità rispetto alla delazione per legge o per testamento (v. art. 457, c. 1)."Poche settimane fa mio padre è venuto a mancare, e ho scoperto solo adesso che ha lasciato a mia sorella una bellissima casa e non solo" “Gentile Avvocato, poche settimane fa mio padre è venuto a man ...