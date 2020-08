Coronavirus, 2 nuovi casi in provincia di Latina: positivi un minore a Cisterna e un migrante a Cori (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come riporta il comunicato odierno dell’Asl di Latina si registra un caso positivo tra i migranti ospitati a Cori, attualmente ricoverato. E’ stato notificato, inoltre, da un’altra Asl anche un minore che è ospite di una comunità di Cisterna. Il dipartimento di Prevenzione sta eseguendo i controlli sugli operatori e gli altri ospiti della struttura. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia - rtl1025 : ?? #Coronavirus in #Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un tot… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altro picco in Spagna: 1.772 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - leggoit : Coronavirus, la Spagna trema: 1.772 nuovi casi (+594), è record post lockdown. Madrid annulla il torneo di tennis - 70_avelino : RT @petergomezblog: Coronavirus, i dati – Nuovi casi raddoppiati rispetto a ieri: sono 384, 138 solo in Lombardia -