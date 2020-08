Continua il pressing di Zingaretti sulla riforma elettorale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il segretario Pd chiede agli alleati il rispetto dei patti, che prevedevano una nuova legge elettorale con il sì al taglio dei parlamentari Leggi su tg.la7

In arrivo il nuovo Dpcm: verso rinnovo obbligo mascherine. Dl agosto: proroga della Cig e blocco licenziamenti Decreto agosto, in arrivo incentivi per gli acquisti con il Pos, rinnovo della cig e bloc ...

Blocco licenziamenti, governo verso la proroga. Confindustria contro: “Costo pesante per lo Stato” – Le novità nella bozza del decreto Agosto

