Chelsea, Rudiger: “Lampard non è come Conte, arriva al punto senza arrabbiarsi” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, dopo la sconfitta in finale di FA Cup contro l’Arsenal, ha toccato diverse tematiche, come le differenze tra il suo attuale tecnico Frank Lampard e l’ex allenatore dei Blues Antonio Conte: “Devo essere onesto, lavorare con Lampard non è come lavorare con Conte. Lampard non è Conte e non è come tutti quegli allenatori che quando perdono una partita si arrabbiano con te. Sicuramente è molto più silenzioso, ma sa arrivare al punto della questione. La cosa più importante è proprio quella di arrivare al punto. Siamo tutti uomini e sappiamo ascoltare cosa un allenatore ha da dirci. ... Leggi su sportface

Il difensore del Chelsea, Antonio Rudiger, dopo la sconfitta in finale di FA Cup contro l’Arsenal, ha toccato diverse tematiche, come le differenze tra il suo attuale tecnico Frank Lampard e l’ex alle ...

