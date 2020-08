Adriana Volpe, Ogni Mattina rischia di essere cancellato: il rumor (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ogni Mattina cancellato dal palinsesto di TV8? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha accettato una nuova sfida televisiva. Infatti da qualche mese ha intrapreso una nuova avventura a TV8 alla conduzione, insieme ad Alessio Viola, del contenitore Ogni Mattina. Quest’ultimo va in onda cinque volte alla settimana dalle 10.00 fino alle 14.00. Il format in questione non sta ricevendo degli ascolti esaltati, per tale ragione qualche settimana fa Giancarlo Magalli, storico nemico dell’ex gieffina, ha scherzato sui dati Auditel che non superano l’1% di share. Affermazioni, quelle del conduttore de I Fatti Vostri che hanno riaperto ancora una volta lo scontro a distanza tra i due. Quale sarà dunque il futuro di del nuovo ... Leggi su kontrokultura

