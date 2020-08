Us Open: forfait di Roger Federer e Rafael Nadal (Di mercoledì 5 agosto 2020) Rafael Nadal e Roger Federer non parteciperanno ai prossimi Us Open. L'ufficialità arriva dall'organizzazione americana, la quale ha pubblicato l'entry list sui propri canali. Il tennista spagnolo, quindi non difenderà il titolo vinto l'anno scorso al primo slam post-Covid. Altro forfait è quello di Gael Monfils. Sono 9 gli italiani che parteciperanno: Matteo Berrettini, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Leggi su ilfogliettone

