Tumore pediatrico, con The Brave Belt il coraggio è dei bambini (Di martedì 4 agosto 2020) Una cintura da karateka per aiutare i bimbi ma anche i loro genitori a diventare più forti del dolore, della tristezza, della rabbia e della paura. È questo il cuore di una campagna lanciata da Pfizer per Viverla Tutta in collaborazione con Kids Kicking Cancer (Kkc) Italia, letteralmente "bambini che prendono a calci il cancro", associazione non profit nata negli Usa e fondata da Rabbi Elimelech Goldberg, professore in Pediatria, ma anche padre che ha perso la figlia di due anni. Dalla consapevolezza che la malattia di un bambino è stata un evento devastante per lui e per la famiglia è nato questo importante progetto, che ci racconta, in collegamento telefonico Luisa Cofrancesco, Corporate Affairs Director - Pfizer Italia."The Brave Belt - Stronger Together" è l'iniziativa di Pfizer per Viverla Tutta ... Leggi su ilfogliettone

