Terremoto ad Ussita, scossa di magnitudo 2.8 nel maceratese (Di martedì 4 agosto 2020) Un Terremoto nel maceratese, precisamente ad Ussita, di magnitudo 2.8 ha creato attimi di panico tra gli abitanti del luogo Stamane alle ore 8:49 un Terremoto di magnitudo 2.8 ha fatto tremare Ussita, paese del maceratese che si trova vicino Norcia, ed ha creato attimi di panico tra le persone visti anche i precedenti degli … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MassimoChiaram7 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 08:49 IT del 04-08-2020 a 3 km SW Ussita (MC) Prof=12Km #INGV_24973221 https://t.c… - jimihendrix1980 : #RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 08:49 IT del 04-08-2020 a 3 km SW Ussita (MC) Prof=12Km… - InMeteo : NEWS: Lieve scossa di terremoto avvertita sui Sibillini, epicentro a Ussita (MC) - Lu_Valori : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 08:49 IT del 04-08-2020 a 3 km SW Ussita (MC) Prof=12Km #INGV_24973221 https://t.c… - alcinx : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 08:49 IT del 04-08-2020 a 3 km SW Ussita (MC) Prof=12Km #INGV_24973221 https://t.c… -