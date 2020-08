Taglio parlamentari, mezzo Pd si accorge che la riforma è pericolosa (Di martedì 4 agosto 2020) Contrariamente agli auspici, il tema del referendum settembrino sul Taglio dei parlamentari non passa in sordina e agita il Pd. Proponendosi - nelle migliori tradizioni a sinistra – come elemento di divisione. Con l’aggiunta di diversi elementi di confusione. Nicola Zingaretti, in una nota, rilancia l’accordo di maggioranza sul proporzionale invitando “ad arrivare entro il 20 settembre a un pronunciamento di almeno un ramo del Parlamento”. Missione politicamente impossibile. E peraltro non risolutiva in prospettiva: agganciare una riforma costituzionale di tale impatto a una legge ordinaria – e in Italia maggioranza che viene, legge elettorale che va – rischia di perpetuare almeno sulla carta il “pericolo democratico”.Ha gioco facile Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e capofila del ... Leggi su huffingtonpost

Senatore, Zingaretti stamattina ha ribadito di essere d’accordo con chi ravvisa un pericolo nel votare sì al taglio dei parlamentari senza una nuova legge elettorale. Ci aiuta a capire dove sta esatta ...

Zingaretti: "Pericoloso il taglio dei parlamentari senza legge elettorale"

“Votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale” è pericoloso. Quindi “rinnovo l’appello a tutti gli alleati a fare di tutto affinché, a partire dal testo ...

