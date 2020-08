Social TP, Recovery fund: lettori non lo ritengono un accordo epocale (Di martedì 4 agosto 2020) Tra gli appuntamenti più importanti del luglio appena trascorso è da annoverare sicuramente il negoziato europeo sul Recovery fund e sul bilancio comunitario 2021-2027, conclusosi con un compromesso tra Paesi frugali e Paesi mediterranei per quanto riguarda il rapporto tra il volume dei prestiti e quello delle sovvenzioni che ogni Stato potrà ricevere per far fronte alla crisi pandemica. L’accordo raggiunto vede l’Italia portare a casa 82 miliardi di sovvenzioni e ben 127 di prestiti, anche se le condizionalità presenti, l’introduzione di un freno d’emergenza, fortemente voluto dai frugali conducono molti osservatori a parlare di una “vittoria di Pirro”, se non apertamente di rischio di trovarsi “la Troika in casa”. Dunque, noi di Termometro Politico – ... Leggi su termometropolitico

