Si siede sulla statua di Canova per un selfie e la rompe, turista austriaco 50enne confessa (Di martedì 4 agosto 2020) E' stato individuato, e ha ammesso la propria responsabilità, il turista austriaco che sabato scorso aveva danneggiato la 'Paolina Borghese' di Antonio Canova, custodita nella Gipsoteca di Possagno, ...

HuffPostItalia : Turista si siede sulla scultura di Paolina Borghese per un selfie: danneggiata l'opera - Sofiamartino69 : E certo... neanche ci si siede, sulla poltrona! È sempre a zonzo a spese dei contribuenti! - leggoit : Si siede sulla statua di Canova per un selfie e la rompe, turista austriaco 50enne confessa - soteros1 : RT @RogerHalsted: Purtroppo sono i #musei stessi come gli Uffizi sbarcati su #TikTok a incoraggiare queste idiozie... #Possagno, turista st… - FPac22_ : MAROTTA SI SIEDE SULLA TESTA DI TUTTI. SE VUOLE , PUÒ . #Sanchez #Amala -

Ultime Notizie dalla rete : siede sulla Possagno, si siede sulla statua di Canova per un selfie e la danneggia. Oggi Treviso Riparte l’auto. Il Nasdaq spinge anche l’Asia

