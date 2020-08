Serie A 2020/2021, si parte il 19 settembre: tutte le date (Di martedì 4 agosto 2020) Ufficializzate le date della Serie A 2020/2021 Nel corso di un’assemblea tenutasi nel pomeriggio di ieri sono state decise le date della Serie A 2020/2021. Si parte il 19 settembre e non il 12 come previsto fino ad oggi, per poi finire con l’ultima giornata il 23 maggio 2021. “Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

