Scuola, Azzolina: “Decreto in settimana, un miliardo in più. Dateci fiducia, riporteremo tutti in classe” (Di martedì 4 agosto 2020) GENOVA – “L’esigenza principale è quella di avere più spazi e più organico. Sulle richieste abbiamo ancora qualche piccolo problema di spazi, un po’ meno rispetto alla situazione a inizio luglio. Ho detto agli enti locali che arriveranno altri soldi per prendere in affitto nuovi locali laddove fosse necessario e all’organico penserà il ministero dell’Istruzione: ci sarà più personale sia docente che Ata”. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, stamattina a Genova al termine del Tavolo regionale in vista della ripresa di settembre. Leggi su dire

Linkiesta : La titolare dell’Istruzione era quasi sconosciuta. Dotata di buone intenzioni, e non meno preparata dei predecess… - matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - NicolaPorro : Le parole di questo giovanissimo studente sulla scuola fanno riflettere. Spero che anche il ministro #Azzolina poss… - Agenzia_Dire : #Scuole, la ministra @AzzolinaLucia da Genova: 'Riporteremo tutti in classe, famiglie stiano tranquille. C'è un mil… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Azzolina: “Dateci fiducia e vedrete che riporteremo in classe tutti gli studenti” -