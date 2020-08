Recensione Skully per Nintendo Switch: rotolando con gli dei (Di martedì 4 agosto 2020) In questa Recensione vi parleremo della versione Nintendo Switch di Skully, l’ultimo platform di Finish Line Games e Modus Games In questo articolo vi parleremo di Skully, l’ultimo titolo di Finish Line Games e Modus Games. Nintendo Switch è la piattaforma perfetta per i platform e ogni nuova aggiunta è sempre molto apprezzata da tutti gli amanti del genere. Rivaleggiare con le tante eccellenze disponibili sulla console di Nintendo però non è affatto facile e molti giochi rischiano di restare nell’ombra. Riuscirà Skully a rimanere impresso nelle menti dei giocatori o finirà con lo sprofondare nel dimenticatoio? Scopritelo insieme a noi in questa Recensione ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione #Skully per Nintendo Switch: rotolando con gli dei #FinishLineGames #InEvidenza #ModusGames… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Skully Skully - La recensione IGN Italia X-Files

Le Stagioni di X-Files X-Files ha ricevuto generalmente recensioni positive; molti critici l’hanno ... mentre la dinamica di Mulder e Scully del credente-versus-scettico ha creato un modello di ...

Le Stagioni di X-Files X-Files ha ricevuto generalmente recensioni positive; molti critici l’hanno ... mentre la dinamica di Mulder e Scully del credente-versus-scettico ha creato un modello di ...