Privacy Shield | Trasferimento dei dati personali: Davide ha rivinto contro Golia (Di martedì 4 agosto 2020) Il Privacy Shield – lo scudo per la Privacy, che regolava il Trasferimento dei dati dall'Unione Europa agli Stati Uniti, in vigore dall'agosto del 2016 – è stato invalidato dalla Corte di Giustizia UE. La notizia è arrivata il 16 luglio, quando la Corte di Lussemburgo si è espressa sul caso C-311/18 che vedeva contrapposti l'Autorità Garante irlandese, Maximilian Schrems (un giurista e attivista austriaco) e Facebook Ireland. La vicenda ha inizio nel 2013, quando Schrems adì le vie legali in (...) - Media / Germania, Privacy, Social Network, , dati personali Leggi su feedproxy.google

A cominciare dalla recente sentenza della Corte di Giustizia sul caso sul caso C311-18 – Commissione per la protezione dei dati contro Facebook Irlanda, Max Schrems – che ha condotto all’abolizione ...

Il Privacy Shield fuori dai giochi, fin da subito

L'Europa sul Privacy Shield: stop fin da subito al trasferimento delle informazioni verso gli Stati Uniti, ma con qualche eccezione. Il cosiddetto Privacy Shield è stato definito inadeguato nelle scor ...

A cominciare dalla recente sentenza della Corte di Giustizia sul caso sul caso C311-18 – Commissione per la protezione dei dati contro Facebook Irlanda, Max Schrems – che ha condotto all'abolizione ...