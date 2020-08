P.A, Corte Conti: spesa personale inferiore a 2010 (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – “Nell’anno 2018 il personale pubblico si è attestato sul livello di 3,2 milioni di unità, in leggera flessione rispetto all’anno precedente (-0,6%). Nel confronto con il 2010, anno di avvio delle limitazioni alla facoltà di reclutamento da parte della PA, la flessione risulta molto più consistente, pari a 2,7 punti percentuali (circa 91mila unità in meno), attribuibile al trend del settore delle autonomie locali (-7,1%), solo marginalmente compensata dal lieve aumento dei dipendenti delle amministrazioni centrali (+0,7%)”. E’ quanto emerge dalla “Relazione sul costo del lavoro pubblico 2020” approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che segnala anche la “diffusa contrazione del ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Corte dei Conti avvia accertamenti su rimborsi spesa a consiglieri regionali toscani e friulani: soldi per vitto e… - M5S_Senato : Anche la Corte dei Conti esalta il Reddito di Cittadinanza - WikimediaItalia : La Provincia di Bolzano ha deciso di imporre #Microsoft Windows alle scuole che usano il #SoftwareLibero GNU/Linux… - 24Edilizia : Corte conti: spesa di personale inferiore al 2010, aumenta l'età media dei dipendenti pubblici - xblunotte : RT @marco_gervasoni: #Mattarella e #Conte vogliono impadronirsi pure della Corte dei conti mettendone a capo un democristiano di sinistra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti P.A, Corte Conti: spesa personale inferiore a 2010 Il Messaggero Genova, Chiappori per la presidenza della Regione: «Io candidato dei liguri arrabbiati»

Genova. Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori ha scelto le Terrazze del Palazzo Ducale nella “Superba” per ufficializzare la sua candidatura a presidente della Regione per il movimento “Grande ...

P.A, Corte Conti: spesa personale inferiore a 2010

E’ quanto emerge dalla “Relazione sul costo del lavoro pubblico 2020” approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che segnala anche la “diffusa contrazione del perimetro ...

Genova. Il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori ha scelto le Terrazze del Palazzo Ducale nella “Superba” per ufficializzare la sua candidatura a presidente della Regione per il movimento “Grande ...E’ quanto emerge dalla “Relazione sul costo del lavoro pubblico 2020” approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che segnala anche la “diffusa contrazione del perimetro ...