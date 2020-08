Modena, giocatore positivo al Covid-19: è asintomatico (Di martedì 4 agosto 2020) Il Modena calcio, squadra che milita nel campionato di Serie C ha comunicato che, a seguito degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa dell’attività, dopo il secondo tampone un calciatore è risultato positivo al Covid-19 con una carica virale molto bassa ed è asintomatico. Il calciatore, che in questi giorni non ha avuto contatti con il resto del gruppo, da oggi è in isolamento precauzionale e sarà costantemente monitorato dallo staff medico gialloblù, come da protocollo. Il resto della rosa a disposizione del tecnico Mignani ha iniziato regolarmente gli allenamenti nel pomeriggio. Leggi su sportface

sportface2016 : #Modena, un giocatore è risultato positivo al #Covid_19 - Star_70_ : Calciatore del Modena positivo al Covid 19 - MatteMiglio10 : In seguito ai tamponi effettuati, prima dell’inizio dell’attività, un giocatore del #Modena è risultato positivo al… - GGiglio99 : Corazza ormai è un giocatore del Modena, grazie di tutto bomber ?? #Corazzismo - SIENANEWS : Andrea Truocchio ha trascorso nei giorni scorsi alcune ore nella città di Siena. Il giovane pallavolista nato a Pes… -