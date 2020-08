Modena, c’è un calciatore positivo. È asintomatico e in isolamento (Di martedì 4 agosto 2020) C'è un calciatore positivo al Covid-19 nel Modena, club di LegaPro. Il giocatore, del quale non è stata svelata l'identità è già isolato.IL COMUNICATO"Il Modena F.C. ha comunicato che a seguito degli esami previsti dal protocollo FIGC per la ripresa dell’attività, dopo il secondo tampone un calciatore gialloblù è risultato positivo al Covid19 con una carica virale molto bassa ed è asintomatico. Il calciatore, che in questi giorni non ha avuto contatti con il resto del gruppo, da oggi è in isolamento precauzionale e sarà costantemente monitorato dallo staff medico gialloblù, come da protocollo. Il resto della rosa a disposizione di mister Mignani ha ... Leggi su itasportpress

