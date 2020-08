Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei”. È polemica a Montecitorio e il centrosinistra chiede al Carroccio di dissociarsi (Di martedì 4 agosto 2020) “I Migranti? Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quella gente lì”. Così durante il Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia il consigliere della Lega Antonio Calligaris ha risposto ai militanti di Casapound entrati in Aula per protestare contro l’immigrazione. La frase non è passata inosservata, arrivando fino a Montecitorio dove era in corso la discussione sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019. Dopo l’intervento della deputata Simona Bordonali, della Lega, che chiede il ridimensionamento del fondo della “coesione sociale” al grido di “basta sbarchi, basta porti chiusi”, prende la parola Nicola Fratoianni di Leu, tirando fuori proprio l’episodio del ... Leggi su ilfattoquotidiano

serracchiani : È tremendo il clima che si respira: il capo #ProtezioneCivile di Grado invoca 'squadroni della morte' e 'forni crem… - fattoquotidiano : Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei”. È polemica a Montecitorio e il centrosinistra chiede… - fanpage : “Ai migranti sparerei tranquillamente” È polemica per la frase del consigliere leghista - MPenikas : FQ: Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei”. È polemica a Montecitorio e il centrosinistra ch… - elenoirebartoli : RT @fattoquotidiano: Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei”. È polemica a Montecitorio e il centrosinistra chiede al… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti consigliere Migranti, consigliere leghista del Friuli: “Io gli sparerei” Il Fatto Quotidiano Blitz di CasaPound in consiglio regionale, Calligaris (Lega): «Ai migranti sparerei tranquillamente». La cronaca della giornata [IL VIDEO COMPLETO]

«Ai migranti sparerei tranquillamente». «Chi viola l'Aula del Consiglio regionale così come ogni altra sede istituzionale attacca la democrazia invadendo la casa di tutti i cittadini che in ...

Coronavirus, diretta. il Belgio trema: «È già seconda ondata». Scienziati francesi: equilibrio fragile

Tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messi in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale ... specialmente quelle che dipendono dal salario di un ...

«Ai migranti sparerei tranquillamente». «Chi viola l'Aula del Consiglio regionale così come ogni altra sede istituzionale attacca la democrazia invadendo la casa di tutti i cittadini che in ...Tuttavia questa seconda ondata potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messi in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale ... specialmente quelle che dipendono dal salario di un ...