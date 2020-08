L'impiegato licenziato dall'Inps per gli errori fatti dai suoi capi (Di martedì 4 agosto 2020) Massimo M. Veronese Preparava le pratiche che i superiori hanno firmato ma la colpa l'hanno data a lui. Ora chiedono 4 milioni Sembra una storia scritta da Kafka, smarrita nei labirinti della burocrazia, prigioniera della giustizia strabica. Invece è una storia di oggi che si consuma tra paradossi e muri di gomma. Una storia che nasce, ma non muore, all'Inps, madre di tutte le pensioni. M.G. ha due figli e da aprile dell'anno scorso non ha più lo stipendio: vive praticamente con i suoi risparmi. Lavora come impiegato, o per meglio dire lavorava, all'Inps dal 2003, di Roma Monteverde e dal 2010 alle pratiche di riscatto. L'ufficio dove si saldano i torti, dove si riparano le ingiustizie. Ma l'Inps lo ha messo alla porta dall'oggi al domani. Secondo l'ente ha ... Leggi su ilgiornale

Un ex ministro dei Tory viene arrestato con l'accusa di violenza sessuale, ma il partito decide di non sospenderlo. Succede a Londra dove sabato un legislatore e parlamentare della forza di maggioranz ...

Un caso di stalking negli uffici della Siae all'Eur in viale della Letteratura. I carabinieri della stazione di Roma - E.U.R., a conclusione di attività info investigativa coordinata ...

