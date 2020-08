"L'aumento delle temperature causerà più morti delle malattie infettive" (Di martedì 4 agosto 2020) Non solo virus e malattie infettive. Anche di cambiamento climatico e riscaldamento globale si muore, come dimostrato da sempre più studi. L’ultimo in ordine di tempo, pubblicato dal National Bureau of Economic Research, parla chiaro: l’aumento delle temperature è destinato a causare devastazioni soprattutto nelle aree più povere e calde del pianeta, dove nei prossimi decenni le popolazioni si troveranno a fronteggiare condizioni di vita insostenibili. L’esito sarà un crescente tasso di morti, che supererà addirittura quello causato dalle principali malattie infettive.Se le emissioni non verranno frenate, sottolinea lo studio, il riscaldamento globale ... Leggi su huffingtonpost

