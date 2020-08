L’antica pizzeria da Michele apre in Arabia Saudita (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La prima apertura, post lockdown, de l’antica pizzeria da Michele in the world è in Arabia Saudita, al 7575 di Al Ashaab Street ad Al Khobar. Qui la storica pizzerie napoletana inizia il suo viaggio con la prestigiosa partnership del brand internazionale di automobili Lamborghini. Dallo scorso 29 luglio, giorno dell’apertura del locale, sono stati in tanti a prediligere la pizza di Michele ad Al Khobar. Sia attraverso la consegna a domicilio che nella nuovissima sede, in cui è presente il ritratto della famiglia Condurro e la casa madre di via Sersale a Napoli. La stessa che il New York Times ‘ ha definito “la Mecca della pizza”. “L’apertura in Arabia Saudita – spiega ... Leggi su anteprima24

