L’aceto balsamico di Modena Igp nel comitato strategico di Origin Italia (Di martedì 4 agosto 2020) L’Aceto balsamico di Modena IGP entra a far parte, con il Presidente del Consorzio Mariangela Grosoli, del comitato strategico di Origin Italia, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche. La nomina di Mariangela Grosoli è stata formalizzata nei giorni scorsi, in occasione del primo incontro del comitato strategico, durante il quale sono state portate alla luce varie tematiche, dal Testo Unico sui Consorzi di Tutela in discussione al Ministero delle Politiche Agricole, al nuovo Piano dell’Export del Ministero degli Esteri per la tutela e la promozione del Made in Italy delle Dop e Igp. “La presenza del Consorzio di Tutela dell’Aceto balsamico di ... Leggi su laprimapagina

