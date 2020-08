Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley nel thriller Prisoner 760 (Di martedì 4 agosto 2020) Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley reciteranno nel legal thriller di Kevin Macdonald Prisoner 760, con loro anche Zachary Levi e Tahar Rahim. Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley tra i protagonisti del legal thriller di Kevin Macdonald Prisoner 760, che vede nel cast anche Zachary Levi e Tahar Rahim. Prisoner 760, diretto da Kevin Macdonald, racconta la storia di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), catturato e imprigionato dal governo americano per anni senza prove né processo. Dopo aver perso la speranza di ottenere giustizia, Slahi trova nuovi alleati ... Leggi su movieplayer

Poyato : @Cvsgomes @Astronomiaum Assista Contato com Jodie Foster - missingbower : buongiorno ho quasi 22 anni e ho scoperto adesso che jodie foster è lella WOW - elideicieli : RT @chebastard0: JODIE FOSTER -conosciuta principalmente per taxi driver, sotto accusa, il silenzio degli innocenti, nell -ha vinto 2 oscar… - findusbastoncin : RT @chebastard0: JODIE FOSTER -conosciuta principalmente per taxi driver, sotto accusa, il silenzio degli innocenti, nell -ha vinto 2 oscar… - findusbastoncin : RT @chebastard0: ALEXANDRA HEDISON -conosciuta principalmente per the l word -è anche una regista -è sposata con Jodie Foster -

Ultime Notizie dalla rete : Jodie Foster Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley nel thriller Prisoner 760 Movieplayer.it Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley nel thriller Prisoner 760

Prisoner 760, diretto da Kevin Macdonald, racconta la storia di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), catturato e imprigionato dal governo americano per anni senza prove né processo. Dopo aver perso la ...

Addio ad Alan Parker, il regista che amava i musical VIDEO

È morto a Londra, all'età di 76 anni e dopo aver a lungo combattuto contro una difficile malattia, il regista Alan Parker, autore di film di successo come "Evita","Fuga di mezzanotte", "Saranno famosi ...

Prisoner 760, diretto da Kevin Macdonald, racconta la storia di Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim), catturato e imprigionato dal governo americano per anni senza prove né processo. Dopo aver perso la ...È morto a Londra, all'età di 76 anni e dopo aver a lungo combattuto contro una difficile malattia, il regista Alan Parker, autore di film di successo come "Evita","Fuga di mezzanotte", "Saranno famosi ...